Задержанный пензенец признался в краже 2 велосипедов из одного дома

04.10.2020 | 16:02

Продажу чужих велосипедов как способ заработать на жизнь использовал один из ранее неоднократно судимых жителей Пензы. После того как он украл двухколесное транспортное средство, принадлежащее молодому человеку, мужчину удалось задержать.

«Я приехал домой на велосипеде, оставил его в подъезде. Через какое-то время я вышел (мне надо было по делам) - велосипеда не оказалось. Я сразу позвонил в полицию», - описал случившееся потерпевший.

Задержанный злоумышленник рассказал, что сразу же продал похищенный многоскоростной велосипед неизвестному на улице, а деньги истратил.

«По данному факту отделом дознания отдела полиции № 1 УМВД России по г. Пензе было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщил дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Алексей Благов.

В ходе следствия подозреваемый признался в совершении еще двух краж велосипедов, причем один из них он похитил из другого подъезда того же самого дома на улице Суворова.

«Я раньше даже не думал, что в подъезде могут украсть велосипед. Тут вроде чужих-то нету никого. Буду теперь велосипед дома ставить или в гараже», - принял решение потерпевший.

«Уважаемые граждане! Самый надежный способ защитить свой велосипед от кражи - не оставлять его без присмотра даже на короткое время. А если приходится это сделать, например чтобы зайти в магазин, в поликлинику или в гости, обязательно пристегните его специальным надежным велозамком к прочной металлической конструкции.

Это могут быть перила, решетки, а при их отсутствии - деревья. Вместе с тем желательно, чтобы велосипед находился в поле зрения, потому что замок для злоумышленника может стать помехой, но не преградой», - обратился к пензенцам Алексей Благов.