В Земетчине менеджер салона сотовой связи обогатилась за счет босса

30.09.2020 | 14:55

33-летнюю сельчанку наказали за хищение чужого имущества.

Женщина долгое время работала в салоне сотовой связи и в какой-то момент решила, что зарплаты ей недостаточно. Жажда наживы побудила сотрудницу реализовывать товар, не занося сведения в программу 1С. Для задуманного она использовала и коллег (те не догадывались о ее планах), забирая таким же образом выручку с их продаж.

Недостачу обнаружили только при инвентаризации. Тогда женщина предложила внести сведения о реализованных телефонах и аксессуарах в программу и самостоятельно вложила недостающую сумму в кассу. Однако позже она вернула деньги обратно в карман.

Так сотрудница магазина похитила 132 760 рублей, за что впоследствии была уволена и привлечена к ответственности.

Во время судебных разбирательств гражданка признала вину и возместила бывшему боссу часть присвоенной суммы. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

Служители Фемиды приговорили женщину к семи месяцам исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты в доход государства. Наказание постановили считать условным и не приводить в исполнение, если сельчанка за восемь месяцев исправится и не совершит нового преступления.

С подсудимой в пользу потерпевшего взыскано 107 760 рублей в счет возмещения материального ущерба, пояснили в суде Земетчинского района.