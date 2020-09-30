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Криминал

В Пензе гражданин Грузии похитил из авто более 700 тысяч рублей

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В прокуратуре Первомайского района заявили, что 57-летний гражданин Грузии приехал в Пензу специально для совершения ряда преступлений. Криминальная специализация иностранца - кражи из машин.

«Воспользовавшись отсутствием внимания посторонних лиц и свободным доступом, он проник в салон автомобиля, откуда похитил денежные средства в сумме свыше 300 тысяч рублей. В июне 2020 года он же, воспользовавшись отсутствием внимания посторонних лиц, проник в салон автомобиля, откуда похитил банковские карты, с которых впоследствии произвел снятие наличных денежных средств в сумме, превышающей 400 тысяч рублей», - сообщил старший помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Игорь Бондарь.

Злоумышленник вину признал, полностью возместил причиненный ущерб. При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства.

«Назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил», - пояснил Игорь Бондарь.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А почему условно?

Гость||

Это "гости нашего города" с погаными делами приезжают?

Гость||

Онжегость,поэтому условно.Приезжайте к нам исчо!

Гость||

сколько денег у буртасов в машинах валяется.а говорят плохо живем

Гость||

Санитайзер автомобилей от денег

Гость||

Гость писал(a):

сколько денег у буртасов в машинах валяется.а говорят плохо живем
в каждой машине еще на машину)

Имя: Гость
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