В Пензе гражданин Грузии похитил из авто более 700 тысяч рублей

30.09.2020 | 19:25

В прокуратуре Первомайского района заявили, что 57-летний гражданин Грузии приехал в Пензу специально для совершения ряда преступлений. Криминальная специализация иностранца - кражи из машин.

«Воспользовавшись отсутствием внимания посторонних лиц и свободным доступом, он проник в салон автомобиля, откуда похитил денежные средства в сумме свыше 300 тысяч рублей. В июне 2020 года он же, воспользовавшись отсутствием внимания посторонних лиц, проник в салон автомобиля, откуда похитил банковские карты, с которых впоследствии произвел снятие наличных денежных средств в сумме, превышающей 400 тысяч рублей», - сообщил старший помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Игорь Бондарь.

Злоумышленник вину признал, полностью возместил причиненный ущерб. При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства.

«Назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил», - пояснил Игорь Бондарь.