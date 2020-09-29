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Криминал

Молодой сельчанин пытался спасти от наезда собаку и погубил друга в ДТП

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Вступил в силу приговор 22-летнему жителю Сосновоборского района, по вине которого погиб человек.

Трагедия произошла 14 декабря 2019 года в селе Поселки Кузнецкого района. Молодой человек ехал на «Ладе-Приоре» со стороны Кузнецка в направлении села Индерка Сосновоборского района. В салоне машины сидел его 20-летний друг.

Водитель не выбрал безопасную скорость, и в этот момент на дорогу выбежала собака. Чтобы не задеть животное, он свернул направо, но не справился с управлением. Машина выехала на обочину, слетела в кювет и врезалась в опору ЛЭП, а затем опрокинулась в овраг.

«Пассажиру автомобиля были причинены множественные телесные повреждения, в том числе травмы головы», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Водитель вынес товарища из искореженной машины, попытался помочь ему и попросил подбежавших сельчан срочно вызвать медиков. Однако это не помогло - парень скончался на месте ДТП.

В судебном заседании молодой человек полностью признал вину и раскаялся. Как оказалось, в течение года он дважды был оштрафован за превышение скорости. Суд учел, что сельчанин принес извинения родственникам погибшего и намерен возместить им ущерб.

В результате виновник смертельного ДТП приговорен к 2 годам 6 месяцам колонии-поселения и на 2 года лишен водительских прав.

«Не согласившись с приговором, осужденный, его адвокат и отец погибшего подали апелляционные жалобы. Сторона защиты посчитала назначенное наказание слишком суровым, а потерпевший - наоборот, мягким. Судебная коллегия по уголовным делам, изучив материалы дела, выслушав все доводы, оставила жалобы без удовлетворения», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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