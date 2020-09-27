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Криминал

Неполадки в сети помогли пензенцу за ночь приобрести миллионы рублей

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26-летний житель Пензы сыграл в тотализатор и загремел под уголовное дело. Мужчину обвиняют в тайном хищении чужого имущества, совершенном с банковского счета, в особо крупном размере. Игрок сделал спортивную ставку в «момент помутнения» современных информационных технологий.

«Можно сказать, ему повезло: произошел технический сбой, 20 тысяч рублей поступили на платформу «Леон» на этот аккаунт, но с его карты не списались. Мужчина решил воспользоваться ситуацией. В течение 10 минут зачислил на счет аккаунта «Леон» 11 миллионов 400 тысяч рублей, а потом в течение ночи (около 12 часов) стал производить операции: играть, делать ставки на спорт и параллельно этому снимать денежные средства», - сообщил заместитель прокурора Первомайского района г. Пензы Юрий Блузма.

За несколько часов азартный игрок совершил 333 операции, каждая ставка на счет букмекерской конторы составляла более 14 тысяч рублей. За одну ночь он заработал около пяти миллионов - и все благодаря техническим неполадкам в сети.

«Мужчина после этого приобрел квартиру стоимостью больше миллиона рублей, часть денег он раздал, так как задолжал игрокам, которые так же, как и он, делали ставки, кому-то, наоборот, сам деньги в долг дал», - добавил Юрий Блузма.

Все приобретенное на шальные деньги имущество арестовано. Однако мужчина свою вину не признал. Мол, не он же спровоцировал технический сбой, который одарил его миллионами рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Фартануло

Гость||

Гость писал(a):

Фартануло
Теперь придётся это в суде доказывать.

Имя: Гость
Комментарий:

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