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Криминал

Ехавший за границу через Наровчат самарец лишился денег и куртки

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719 долларов и 13 тысяч рублей - такая сумма пропала в Наровчате у 35-летнего жителя Самарской области.

Мужчина направлялся на отдых за рубеж, а по дороге решил навестить наровчатскую родню. Вечером перед отъездом хозяева решили устроить застолье и вместе с гостем отправились в магазин, но там поссорились с местными жителями.

Вернувшись домой, самарец снял куртку, в кармане которой лежал кошелек с деньгами, и пошел умыться в ванную комнату. В это время в квартиру зашли двое парней, с которыми произошел конфликт. Один из них схватил куртку и убежал.

Обнаружив пропажу, мужчина обратился в полицию, где оперативно установили подозреваемого в краже - 21-летнего молодого человека. Как выяснилось, он спрятал кошелек в сарае и лег спать.

Правоохранители изъяли портмоне и куртку. Возбуждено уголовное дело, наровчатцу грозит лишение свободы сроком до 2 лет.

«Не оставляйте свои дома, квартиры и хозяйственные постройки открытыми. Уходя, обязательно закрывайте окна и двери на замок. Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени», - предупреждает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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