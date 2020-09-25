В Пензе беременная многодетная мать созналась в краже из магазина

25.09.2020 | 18:02

Еще в утробе ее ребенок стал случайным соучастником преступления. Мать, нося дитя под сердцем, решила заработать незаконным путем.

«Совершила кражу ноутбука Asus модели А515 и трех колонок JBL. Покинула магазин, не заплатив за товар», - рассказала подозреваемая.

Похищенное дама продала за 23 тысячи рублей. Находясь на девятом месяце беременности, она остро нуждалась в средствах.

«Мне нужны были деньги - у меня пятеро детей, я их содержу. Это на данный момент был единственный легкий способ заработать», - пояснила она.

Вот только уйти от ответственности не удалось.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по городу Пензе установлена личность подозреваемой в совершении данного преступления. Ею оказалась ранее судимая жительница Республики Татарстан, 1983 года рождения», - сообщила старший дознаватель ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Анна Грачева.

За совершенные кражи «гастролерша» уже провела два года в колонии-поселении.

«Дальше не планирую. Сейчас, если посадят, отсижу срок - и все, завязываю», - поделилась планами женщина.

Ей грозит до 2 лет лишения свободы.