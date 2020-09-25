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Криминал

Убийца таксиста на долгие годы переберется из Мокшана за решетку

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В Иссе суд вынес приговор 29-летнему жителю Мокшана, признав его виновным в убийстве и уничтожении чужого имущества.

Вечером 5 марта на улице Лебедева в Иссе сгорел автомобиль «Лада-Гранта». На водительском сиденье машины обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался 61-летний местный житель, занимавшийся частным извозом. При осмотре тела выяснилось, что он был ранен в грудь.

Подозрение пало на жителя Мокшана. его задержали. Как показало расследование уголовного дела, мужчина находился в салоне «Гранты» в качестве пассажира. Между ним и водителем разгорелась ссора. Мокшанец достал отвертку и вонзил ее пожилому шоферу в грудь.

Иссинец скончался, а его убийца взял зажигалку и поджег переднюю часть салона автомобиля. «Лада» сгорела вместе с телом хозяина. Огонь уничтожил и 10 тысяч рублей, которые были у водителя.

В целом материальный ущерб составил более 210 тысяч рублей.

«Задержанный мужчина до суда содержался под стражей. Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

В 40 лет жизнь только начинается. Выйдет и будет жить. А водителя никто не вернет...

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