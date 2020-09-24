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Криминал

Воронежский бомж отправился из Пензы в Самару на угнанной «буханке»

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В Пензе будут судить 36-летнего уроженца Воронежа без определенного места жительства. Ему инкриминируется угон и пьяная езда.

В начале этого года бродяга оказался в Пензе. Источником существования для него стал сбор металлолома, который он сдавал в пункт приема.

В июле мужчина увидел на улице Володарского в Пензе автомобиль УАЗ-29891, известный в народе как «буханка» или «санитарка». У машины было приоткрыто окно пассажирской двери. Угонщик просунул руку, отпер дверь, запустил двигатель оставленным в салоне ключом и отправился в Самару.

Через полчаса владелец обнаружил пропажу УАЗа и обратился в полицию. Тем временем путешественник успел доехать до Городищенского района, где его задержали сотрудники ГИБДД. При этом оказалось, что угонщик пьян, а ранее его уже лишили водительских прав за нетрезвую езду в Воронежской области.

«Мужчина вину в совершении преступлений признал полностью. Он пояснил, что взял автомобиль для поездки в Самару с целью занять денег у своих родственников, после чего планировал вернуть его на место», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

настоящий джентльмен удачи

Гость||

Катамаранов опять взялся за своё и был задержан)))

Имя: Гость
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