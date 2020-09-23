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Криминал

В Колышлейском районе сельчанин поехал на пляж, а попал под суд

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31-летний житель деревни Карауловки Колышлейского района попал на скамью подсудимых за угон.

Ранее не конфликтовавший с законом гражданин совершил преступление спонтанно. Вечером 29 июня он зашел к односельчанке. В доме у нее уже был гость, приехавший из соседнего села на автомобиле Volkswagen Jetta.

Пообщавшись с хозяйкой и ее знакомым, мужчина решил искупаться в реке Колышлейке. Недолго думая, он сел за руль чужой иномарки, завел ее оставленным в замке зажигания ключом и отправился в путь.

«Доехав до края деревни, он решил развернуться, однако застрял, бросил автомобиль и ушел домой. Утром мужчина с помощью товарища вытолкал машину из грязи и пригнал владельцу. Однако тот накануне уже сообщил об угоне в полицию», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд приговорил угонщика к ограничению свободы на полтора года.

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Источник — фото pixabay.com
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