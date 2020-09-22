Черри, сыр, форель, водка: пензячка устроила застолье за счет магазина

Жительницу Пензы осудили за грабеж. Преступление было совершено ею 28 апреля в одном из магазинов самообслуживания.
В тот вечер женщина подшофе зашла в торговую точку и с 18:00 до 18:20 выбирала, чем бы ей полакомиться.
Ее выбор пал на коробку томатов черри (250 г), сыр «Белебеевский голландский» (300 г), филе форели (200 г), колбасу «Дым Дымыч» (250 г) и бутылку водки (0,7 л).
На все это женщине понадобился бы 741 рубль, но тратить свои деньги, если они у нее, конечно, были, горожанка не собиралась: в ее планах было устроить застолье за счет магазина.
Поэтому с продуктами в руках злоумышленница стала пробираться к выходу, минуя кассу.
«Ее противоправные действия стали известны и понятны для находящегося в магазине сотрудника, который потребовал у нее остановиться и вернуть похищенное, но гражданка выбежала и в дальнейшем распорядилась похищенным по своему усмотрению», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.
Тем не менее избежать наказания пензячка не смогла. Когда все было выпито и съедено, она раскаялась в содеянном.
За грабеж ей дали год лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.
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