Стрелявшего в бессоновском лесу осудили на 15 лет колонии

20.09.2020 | 18:17

Громкая история с убийством грибника и ранением любимой женщины завершилась в областном суде. Преступник на 15 лет отправился в колонию строгого режима. Все случилось в июне 2019-го в лесу на территории Бессоновского района.

События легко могут стать основой для какого-нибудь триллера. Как говорила главная героиня, однажды любимый человек вывез ее в безлюдное место, стрелял по телефону, угрожал убийством, попал ей в ногу. Мимо проезжал какой-то мужчина. Он остановился и с криком «Что ты делаешь?» направился в их сторону. Но преступник выстрелил и в него. А потом повез женщину в больницу. Она пообещала, что возьмет убийство очевидца на себя и скажет, что сама себя ранила.

И только перед операцией девушка сумела шепнуть врачам, как все было на самом деле. Те вызвали полицию.

«Архангельский был задержан оперативными сотрудниками на территории больницы и, согласившись сотрудничать со следствием, поехал на место происшествия, где в том числе рассказал об убийстве грибника и указал местонахождение его трупа», - сообщила старший прокурор управления прокуратуры Пензенской области Марина Макеева.

Но даже на суде преступник отрицал, что намеренно стрелял в даму сердца. Якобы они просто поссорились из-за того, что любимая собиралась сделать аборт.

«Он сильно разозлился, разволновался, стал стрелять в воздух из ружья около машины. Потом выхватил у нее из рук телефон и два раза выстрелил в него. Затем он хотел выстрелить в землю, но случайно попал в ногу потерпевшей», - изложила показания пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Теперь супруге убитого осужденный должен выплатить миллион рублей, женщине, которой ампутировали ногу, - 850 тысяч.