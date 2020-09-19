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Криминал

Пензенец забил мать за упреки в пьянстве и пошел в бар

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49-летний житель Пензы обвиняется в тяжком преступлении. По версии следствия, мужчина до смерти забил свою мать.

24 июня горожанин с утра распивал спиртное в баре. Когда он вернулся домой, на улицу Ладожскую, его встретила 80-летняя родительница. Престарелая женщина упрекнула сына в том, что он не работает и пьет.

Тот пришел в ярость и накинулся на нее с кулаками. Удовлетворив свои чувства, он снова отправился в бар и лишь через некоторое время понял, что мать мертва, позвонил родственнице и рассказал о случившемся.

«26 июня в квартиру пришли сотрудники полиции. Судебно-медицинская экспертиза показала, что пенсионерка скончалась через несколько минут после нанесения ей ударов от тупой травмы груди с множественными переломами ребер», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Во время следствия пензенец находился под стражей. Теперь его ждет суд.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Синька...

Гость||

А что молчат противники абортов? А?

Гость||

Жаль, конечно, женщину, но это она сама воспитала это чудовище!

Гость||

Надо было воспитывать а не в карты играть.

Гость||

Всё не так просто насчёт плохого воспитания. Порой и оно влияет, но я знаю немало случаев, когда в хороших семьях вырастали уроды. Каждый,у кого есть дети, знает, что ребёнок уже рождается со своим характером, и не всё поддаётся корректировке. Полно семей, в которых одинаково воспитывающиеся дети вырастали совсем разными - один, к примеру, порядочный человек, а его брат - алкаш или преступник.

Гость||

|В наше время такое не редкость,точно,живём в последние дни.

Гость||

14:42 Верно

Гость||

Мразь

Гость||

Еще один прекрасный наш соотечественник,а нам все про бандеровцев уши шестой год промывают...Что твориться с нашими людьми?Каждый день жуткие зверства.

Имя: Гость
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