Пензенец забил мать за упреки в пьянстве и пошел в бар

19.09.2020 | 13:19

49-летний житель Пензы обвиняется в тяжком преступлении. По версии следствия, мужчина до смерти забил свою мать.

24 июня горожанин с утра распивал спиртное в баре. Когда он вернулся домой, на улицу Ладожскую, его встретила 80-летняя родительница. Престарелая женщина упрекнула сына в том, что он не работает и пьет.

Тот пришел в ярость и накинулся на нее с кулаками. Удовлетворив свои чувства, он снова отправился в бар и лишь через некоторое время понял, что мать мертва, позвонил родственнице и рассказал о случившемся.

«26 июня в квартиру пришли сотрудники полиции. Судебно-медицинская экспертиза показала, что пенсионерка скончалась через несколько минут после нанесения ей ударов от тупой травмы груди с множественными переломами ребер», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Во время следствия пензенец находился под стражей. Теперь его ждет суд.