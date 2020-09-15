В Рузаевском суде начали рассматривать дело Валерия Савина

15.09.2020 | 10:06

Во вторник, 15 сентября, на 10:00 в Рузаевском районном суде Республики Мордовия назначено рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора области Валерия Савина, а также экс-заместителя главы администрации Пензы Ирины Ширшиной и заместителя директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяны Титковой.

О том, что «дело Савина» будет разбираться не в Пензенской области, а в Мордовии, стало известно 14 мая.

Валерий Савин занимал пост вице-губернатора до 28 ноября 2017 года, но покинул его по собственному желанию. Вскоре в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере.

Его обвинили в получении обманным путем права на чужое имущество - участок одного из садоводческих товариществ в Пензе стоимостью 460 тысяч рублей.

В 2019-м Савина оправдали суды двух инстанций - районный и областной. Ирину Ширшину и Татьяну Титкову признали виновными по ряду статей. Первую приговорили к исправительным работам, вторую - к штрафу. Однако женщин освободили от наказания в связи с истечением срока уголовного преследования.

Заместитель прокурора региона не согласился с решением судебной коллегии по уголовным делам Пензенского областного суда от 13 ноября 2019 года и направил кассационное представление в Первый кассационный суд общей юрисдикции. Его удовлетворили - дело передали в Ленинский районный суд для рассмотрения в ином составе.

После этого председатель Пензенского облсуда обратился с ходатайством об изменении территориальной подсудности уголовного дела. Поэтому было решено, что дело рассмотрит Рузаевский районный суд.

Фамилия судьи на сайте ведомства не значится.