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Криминал

В Рузаевском суде начали рассматривать дело Валерия Савина

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Во вторник, 15 сентября, на 10:00 в Рузаевском районном суде Республики Мордовия назначено рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора области Валерия Савина, а также экс-заместителя главы администрации Пензы Ирины Ширшиной и заместителя директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяны Титковой.

О том, что «дело Савина» будет разбираться не в Пензенской области, а в Мордовии, стало известно 14 мая.

Валерий Савин занимал пост вице-губернатора до 28 ноября 2017 года, но покинул его по собственному желанию. Вскоре в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере.

Его обвинили в получении обманным путем права на чужое имущество - участок одного из садоводческих товариществ в Пензе стоимостью 460 тысяч рублей.

В 2019-м Савина оправдали суды двух инстанций - районный и областной. Ирину Ширшину и Татьяну Титкову признали виновными по ряду статей. Первую приговорили к исправительным работам, вторую - к штрафу. Однако женщин освободили от наказания в связи с истечением срока уголовного преследования.

Заместитель прокурора региона не согласился с решением судебной коллегии по уголовным делам Пензенского областного суда от 13 ноября 2019 года и направил кассационное представление в Первый кассационный суд общей юрисдикции. Его удовлетворили - дело передали в Ленинский районный суд для рассмотрения в ином составе.

После этого председатель Пензенского облсуда обратился с ходатайством об изменении территориальной подсудности уголовного дела. Поэтому было решено, что дело рассмотрит Рузаевский районный суд.

Фамилия судьи на сайте ведомства не значится.

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Гость||

Из другой обоймы товарисч?

Гость||

Камелия.

Гость||

ПЕРВЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ в своем определении при отмене пензенского приговора и апелляции указал в том числе "Приговор, постановленный с нарушением процедуры производства по уголовному делу, нарушением процедуры установления доказательств, либо постановленный вопреки установленному порядку или воле участников уголовного судопроизводства, когда не были реализованы предусмотренные законом гарантии их прав и законных интересов, искажает смысл судебного решения как акта правосудия."

"Фактически, установив в действиях Савина В.А., Ширшиной И.В. и Титковой Т.В. объективную сторону состава мошенничества, суд сделал выводы, которые противоречат этим обстоятельствам."

"Кроме этого, судебная коллегия отмечает, что делая вывод об отсутствии субъективной стороны инкриминированного Савину В.А., Ширшиной И.В. и Титковой Т.В. преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, суд не дал какой-либо оценки показаниям свидетеля ПВМ – председателя правления СНТ «Искра-1», о том, что вопрос о выделении Савину В.А. земельного участка из числа земель СНТ «Искра-1» никогда, в том числе на собрании уполномоченных СНТ «Искра-1» от 00.00.00, не обсуждался, в СНТ «Искра-1» не было свободных земель, из которых Савину В.А. можно было бы выделить земельный участок, он предупреждал Савина В.А. о незаконности и недостоверности представленных ему Савиным В.А. на подпись документов, а именно: выписки из протокола хххх от 00.00.00 общего собрания уполномоченных СНТ «Искра-1» и схемы расположения земельного участка, который Савин В.А. хотел получить в собственность бесплатно."

Гость||

А чернявенькая в рыжей кофточке, это кто? Симпатичненькая.

Гость||

он предупреждал Савина В.А. о незаконности и недостоверности представленных ему Савиным В.А. на подпись документов, а именно: выписки из протокола хххх от 00.00.00 общего собрания уполномоченных СНТ «Искра-1» и схемы расположения земельного участка, который Савин В.А. хотел получить в собственность бесплатно."

Гость||

Накатите лет 12хоть поржем

Гость||

Почему 12, 8 как Ефремову.

Гость||

Не тяни резину,давай срочину !

Гость||

по пятоку нанос паровозу 7 годиков. и пущай искупляют свою вену на зоне.

Гость||

Правда на Андрея Звездунова похож?))) Загуглите...

Гость||

ага

Гость||

А пензенское кривосудие из него слепило беленького и пушистенького.

Гость||

Да здравствует мордовский суд самый гуманный в мире!

Имя: Гость
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