Погорелец из Бессоновки помог другу племянника и лишился накоплений

14.09.2020 | 18:02

Житель Бессоновки не успел оправиться после пожара, как еще и лишился последних накоплений. Несмотря на то что ему нужно было восстанавливать свой дом, он решил одолжить немного средств заглянувшему в гости другу племянника.

«Говорит: «У тебя 100 рублей нет? Мне насчет работы съездить», я говорю: «Нет, у меня только на карточке. На, сними сходи». Мы люди доверчивые», - признался потерпевший Алексей Манторов.

«Молодой человек в ближайшем банкомате снял с карты потерпевшего 500 рублей и оставил ее себе, а потерпевшему отдал свою банковскую карту. Впоследствии злоумышленник снял с карты заявителя еще более 17 000 рублей», - сообщила следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Алина Серскова.

Подмену потерпевший обнаружил не сразу, а только когда его родственник попытался и не смог получить деньги. Выяснив, что это вообще не та карточка, обманутый житель Бессоновки хотел поговорить с человеком, которому опрометчиво доверил свои средства, однако тот на контакт не пошел. Пришлось обратиться в правоохранительные органы.

«Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался 26-летний житель Пензенской области. Молодой человек признался в совершении преступления и в содеянном раскаялся. По его словам, на момент совершения преступления он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», - отметила Алина Серскова.

Теперь подозреваемый под подпиской о невыезде. Суд может приговорить его к лишению свободы на срок до 6 лет.