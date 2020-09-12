Сетевое издание|18+|Суббота|12 сен 2020|14:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

Житель Русского Камешкира всю ночь катал жену на угнанной машине

Печать

Всего лишь час потребовался сотрудникам полиции, чтобы найти угнанный у 66-летнего жителя Русского Камешкира автомобиль.

ВАЗ-2107, сошедший с конвейера в 2004 году, пропал из незапертого гаража на подворье пенсионера. Заглянув в него утром, мужчина не обнаружил старенькой «семерки» и обратился в полицию.

Стражи порядка очень быстро установили злоумышленника. Им оказался хорошо знакомый владельцу ВАЗа человек - 42-летний сын его сожительницы, неоднократно судимый. Последний раз он освободился в 2019 году, снял квартиру и жил с 34-летней супругой.

Как оказалось, ночью пьяный мужчина решил прокатить любимую жену с ветерком. Вместе с ней он пришел к дому матери, перелез через забор, выкатил из гаража автомобиль, и пара ездила на нем всю ночь.

Романтическая прогулка под гул мотора закончится для угонщика скамьей подсудимых. Он может лишиться свободы на срок до 7 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте