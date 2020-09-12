Житель Русского Камешкира всю ночь катал жену на угнанной машине

12.09.2020 | 14:26

Всего лишь час потребовался сотрудникам полиции, чтобы найти угнанный у 66-летнего жителя Русского Камешкира автомобиль.

ВАЗ-2107, сошедший с конвейера в 2004 году, пропал из незапертого гаража на подворье пенсионера. Заглянув в него утром, мужчина не обнаружил старенькой «семерки» и обратился в полицию.

Стражи порядка очень быстро установили злоумышленника. Им оказался хорошо знакомый владельцу ВАЗа человек - 42-летний сын его сожительницы, неоднократно судимый. Последний раз он освободился в 2019 году, снял квартиру и жил с 34-летней супругой.

Как оказалось, ночью пьяный мужчина решил прокатить любимую жену с ветерком. Вместе с ней он пришел к дому матери, перелез через забор, выкатил из гаража автомобиль, и пара ездила на нем всю ночь.

Романтическая прогулка под гул мотора закончится для угонщика скамьей подсудимых. Он может лишиться свободы на срок до 7 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.