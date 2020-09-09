В центре Пензы пенсионерка хотела выгнать бомжа из подъезда и погибла

В Пензе 32-летнего уроженца Кузнецка, не имеющего постоянного места жительства, обвиняют в смерти 72-летней женщины.
По данным следствия, вечером 26 августа пьяный мужчина пришел в подъезд дома на улице Максима Горького, чтобы переночевать на площадке между чердаком и верхним этажом. Жившей в одной из квартир пенсионерке это не понравилось, и она разбудила уже уснувшего бомжа, чтобы выгнать на улицу.
«Между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил женщину не менее трех раз ножом в левое плечо, после чего скрылся с места происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Соседи нашли пожилую женщину на ступенях между первым и вторым этажами в тяжелом состоянии. От колото-резаных ран, осложнившихся массивной кровопотерей, она вскоре скончалась.
Следы крови привели вызванных на место оперативников в квартиру пенсионерки, расположенную на четвертом этаже.
«Кровь была как на лестничной площадке, так и в прихожей. Ее обнаружили и на трубке стационарного телефона. Это позволило предположить, что погибшая пыталась позвонить по телефону, чтобы позвать на помощь, но сделать этого по каким-то причинам не смогла», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.
На верхней площадке подъезда нашли картонные коробки, использовавшиеся в качестве подстилки, и пустые банки из-под алкоголя.
«Сыщики выяснили приметы человека, ночевавшего в подъезде, и приступили к его поискам», - пояснили в пресс-службе, уточнив, что злоумышленника удалось задержать в тот же вечер на улице Московской.
При себе у него был рюкзак со следами крови, внутри которого обнаружили нож. Одежда мужчины и кроссовки тоже были в крови. Он признался во всем и рассказал, что после совершения преступления пытался отмыть нож, а потом спрятал его в рюкзаке.
Бомжа задержали, ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть, и заключили под стражу на время разбирательства.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Не буди бомжа! Я завтра может ты на его месте будешь!