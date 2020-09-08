Житель Пензы был убит во время ссоры из-за ужина

08.09.2020 | 08:37

44-летней жительнице Пензы вынесен приговор за убийство. Преступление было совершено 5 мая в микрорайоне Арбеково.

«Следствием и судом установлено, что потерпевший 1983 года рождения вместе с сожительницей распивал спиртное в компании знакомых. После возвращения домой в квартиру по проспекту Строителей между ними возник конфликт из-за того, что женщина отказалась разогревать ужин», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Мужчина начал оскорблять и бить женщину. Нанеся ей несколько ударов, он вышел из комнаты в кухню. Горожанка схватила нож, догнала обидчика и ранила его в грудь. Он скончался на месте от массивной кровопотери.

Пока шло следствие, женщина по решению суда находилась под стражей. Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Приговор вступил в законную силу», - резюмировала Татьяна Махницкая.