Житель области после нападения на магазин уснул в кустах поблизости

08.09.2020 | 10:10

В Пачелмском районе 44-летнего местного жителя осудили за разбойное нападение.

Утром 9 июня пьяный мужчина пришел с кухонным ножом в магазин села Пустынь. Он приставил нож к шее продавщицы и, угрожая убийством, забрал алкоголь, сигареты и продукты на общую сумму около 2 000 рублей, а после скрылся.

Женщина рассказала о случившемся своему родственнику. Тот узнал обидчика по описанию и назвал его имя. На следующее утро злоумышленника задержали правоохранители. Это было несложно: разбойник употребил часть похищенного и уснул в кустах в нескольких десятках метров от магазина.

Позже мужчина признал свою вину и возместил индивидуальному предпринимателю нанесенный ущерб.

Суд назначил сельчанину наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.