Жителя Засечного забили до смерти за нелестное высказывание о тату

07.09.2020 | 13:10

В Пензенском районе на скамье подсудимых оказался 23-летний уроженец Колышлейского района. Молодого мужчину, ранее уже понесшего наказание за оскорбление представителя власти, обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как установили следствие и суд, вечером 20 ноября 2019 года на улице Светлой в Засечном молодой человек познакомился с 31-летним мужчиной. Новый приятель пригласил его на застолье в свою квартиру.

Однако веселье и непринужденная беседа закончились конфликтом, во время которого гость шесть раз ударил хозяина в голову руками и ногами. Спустя некоторое время от полученной черепно-мозговой травмы, которая осложнилась отеком головного мозга, избитый скончался на месте происшествия. Агрессор же покинул квартиру.

Через два дня тело погибшего нашла его мать, обеспокоенная тем, что сын долго не дает о себе знать.

Правоохранители установили личность подозреваемого по камере видеонаблюдения в лифте дома, где все происходило. Их версию подтвердили и отпечатки пальцев колышлейца, которые он оставил в квартире.

Агрессора задержали и заключили под стражу.

На суде он свою вину признал частично, пояснив, что во время застолья новый приятель нелестно отозвался о его татуировках и толкнул его. От удара мужчина упал на тумбочку, сломал ее и, разозлившись, пустил в ход кулаки, а после этого покинул дом.

При вынесении решения служители Фемиды учли активное способствование подсудимого в раскрытии преступления и частичное возмещение морального вреда за содеянное. Его приговорили к 8 годам в колонии строгого режима.

«Не согласившись с приговором суда, потерпевшая в своей апелляционной жалобе указала на чрезмерную мягкость назначенного наказания, умышленный характер действий виновного, их корыстный мотив», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд высшей инстанции рассмотрел аппеляцию женщины и оставил приговор без изменения, а жалобу без удовлетворения.