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Криминал

Пассажир иномарки погиб в ДТП в Неверкинском районе

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В Пензенской области выясняют обстоятельства трагического ДТП, случившегося в Неверкинском районе утром в среду, 2 сентября.

«По предварительным данным, в 10:25 водитель автомобиля Skoda Octavia, мужчина 1975 года рождения, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на 3-м км автомобильной дороги Неверкино - Илим-Гора», - рассказали в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Один из пассажиров иномарки, 62-летний мужчина, скончался на месте. Водитель и 46-летняя женщина, также находившаяся в салоне, получили телесные повреждения и были госпитализированы. Насколько серьезно они пострадали, не сообщается.

«По данному факту проводится проверка», - резюмировали в УГИБДД.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ну и кто говорил,что на дорогах ,бордюры виноваты,мешают съезжаться с дороги,отечественные машины хлам.Вот пример,бордюров нет иномарка.Если водитель без головы,то ему ни что ,и никто уже не поможет

Имя: Гость
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