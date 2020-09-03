19-летний пензенец не хотел призыва на срочную службу и остался дома

03.09.2020 | 12:56

19-летний житель Пензенского района предстанет перед судом за уклонение от призыва на военную службу.

Как установили следователи, медики признали юношу годным без ограничений к службе в ВС РФ. 8 июля ему предписывалось явиться в военный комиссариат Пензенского района для отправки в часть, где будет отдавать долг Родине. Однако в назначенный день сельчанин не пришел и никак не объяснил свое отсутствие.

«В ходе следственных действий молодой человек пояснил, что остался дома, поскольку не хотел, чтобы его призвали на срочную службу», - сообщила старший помощник руководителя регионального управлении СК РФ Татьяна Махницкая.

В отношении юноши возбудили уголовное дело. Сейчас оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.