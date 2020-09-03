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Криминал

19-летний пензенец не хотел призыва на срочную службу и остался дома

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19-летний житель Пензенского района предстанет перед судом за уклонение от призыва на военную службу.

Как установили следователи, медики признали юношу годным без ограничений к службе в ВС РФ. 8 июля ему предписывалось явиться в военный комиссариат Пензенского района для отправки в часть, где будет отдавать долг Родине. Однако в назначенный день сельчанин не пришел и никак не объяснил свое отсутствие.

«В ходе следственных действий молодой человек пояснил, что остался дома, поскольку не хотел, чтобы его призвали на срочную службу», - сообщила старший помощник руководителя регионального управлении СК РФ Татьяна Махницкая.

В отношении юноши возбудили уголовное дело. Сейчас оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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Гость||

Странно,когда и что он взял в долг у родины?

Гость||

Как только мальчиком родился, уже сразу стал Родине должен

Гость||

Жадная родина ничего не даёт, только забирает.

Гость||

Сапоги могут хоть обдрачиться от злости и прокурор обоссаться - один хрен ему кроме условки не светит)))

Гость||

занимают у родины генералы - а отдают долг солдаты

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

Жадная родина ничего не даёт, только забирает.
В какой стране нам повезло родиться,

Где только вор имеет славу и успех

Гость||

Условно получит , в армию не пойдет !

Имя: Гость
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