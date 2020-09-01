В Пензе 30-летний мужчина избил жену по дороге в ломбард

01.09.2020 | 09:14

В Пензе выясняют обстоятельства семейного конфликта, разгоревшегося во дворе дома на улице Фурманова в воскресенье, 30 августа.

О произошедшем в правоохранительные органы сообщила пострадавшая - 34-летняя женщина. По ее вызову на место инцидента прибыли сотрудники вневедомственной охраны, находившиеся на маршруте патрулирования.

«Расспросив женщину, стражи порядка выяснили, что она вместе с мужем направилась в ломбард, чтобы сдать вещи, однако между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес ей телесные повреждения и забрал цепочку с сережками», - пояснили в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

Бойцы вызвали пострадавшей бригаду скорой помощи и двинулись по направлению к ломбарду на поиски злоумышленника.

«Задержан мужчина 1990 года рождения, который последствии был опознан пострадавшей. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции», - резюмировали представители Росгвардии.