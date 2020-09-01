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Криминал

В Пензе 30-летний мужчина избил жену по дороге в ломбард

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В Пензе выясняют обстоятельства семейного конфликта, разгоревшегося во дворе дома на улице Фурманова в воскресенье, 30 августа.

О произошедшем в правоохранительные органы сообщила пострадавшая - 34-летняя женщина. По ее вызову на место инцидента прибыли сотрудники вневедомственной охраны, находившиеся на маршруте патрулирования.

«Расспросив женщину, стражи порядка выяснили, что она вместе с мужем направилась в ломбард, чтобы сдать вещи, однако между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес ей телесные повреждения и забрал цепочку с сережками», - пояснили в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

Бойцы вызвали пострадавшей бригаду скорой помощи и двинулись по направлению к ломбарду на поиски злоумышленника.

«Задержан мужчина 1990 года рождения, который последствии был опознан пострадавшей. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции», - резюмировали представители Росгвардии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
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Гость||

Она хотела купить детям еду и школьные принадлежности,а он решил пропить деньги?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

который последствии был опознан пострадавшей.
Жуналюги, она с трудом опознала своего мужа?))

Гость||

чужая семья - потёмки

Гость||

Гость писал(a):

она с трудом опознала своего мужа?))
А может он всегда пианый,а на опознании трезвый?

Гость||

А может она редко бывает трезвой?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

последствии был опознан пострадавшей.
Ни чо себе жена опазнала своего мужа я просто Ржу кто сочинял эту новость.

Имя: Гость
Комментарий:

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