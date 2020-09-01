Послушав музыку, колышлеец ограбил друга и превратил жилище в ловушку

01.09.2020 | 16:47

Первомайское веселье закончилось для 31-летнего жителя Колышлея на скамье подсудимых: он ограбил друга.

Сельчанин и его приятель отмечали праздник. Во время застолья друзья решили послушать музыку, и гость отдал хозяину свой телефон, чтобы он выбирал композиции.

В конце концов приятель попросил владельца квартиры вернуть мобильник. Однако тот неожиданно покинул жилище и повернул ключ в двери снаружи. Пока оказавшийся взаперти мужчина раздумывал, как ему выбраться из ловушки, друг сдал его телефон, стоивший почти 16 тысяч рублей, в комиссионный магазин за 7 тысяч.

На вырученные деньги он купил две бутылки виски, продукты и сигареты, а также расплатился с таксистом. Однако собутыльник не дождался продолжения банкета: он вылез из окна второго этажа и сообщил о друге-грабителе в полицию.

«Суд назначил виновному наказание в виде 350 часов обязательных работ, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении материального ущерба в размере 15 750 рублей. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.