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Криминал

В Заречном осудили горожанина, выбросившего труп приятеля в подъезд

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В закрытом городе осудили 45-летнего мужчину, убившего знакомого. Свою вину в смерти товарища он отрицал.

Во время новогодних праздников зареченец с 40-летним приятелем распивал спиртное у себя на съемной квартире. В какой-то момент они поссорились из-за требования гостя пригласить в дом женщин легкого поведения. Выяснение отношений переросло в драку.

Хозяин жилища стукнул собутыльника по голове, после чего схватил нож и не менее шести раз ударил того в шею и в правую верхнюю конечность.

Но этого мужчине показалось мало. Он повалил компаньона на пол и начал душить.

Когда гость потерял сознание, зареченец накинул ему на шею веревку, а спустя время перетащил тело в ванную комнату, где привязал свободный ее конец к батарее. В результате жертва умерла на месте от механической странгуляционной асфиксии.

В судебном заседании хозяин дома свою вину в совершении преступления не признал, поясняя, что во время новогодних праздников у него было много разных людей и все употребляли спиртное. В момент убийства он спал и не знает, кто находился в квартире, что делал, потому что дверь не закрывал. Когда проснулся, то увидел товарища, привязанного к водонагревателю в ванной, сообщили служители Фемиды.

Однако в ходе следствия зареченец давал признательные показания. Он даже рассказывал о том, что конфликт продолжался несколько часов, что собутыльник был агрессивен и первым стал угрожать ножом, после чего хозяин выхватил оружие из его рук, порезался, разозлился на знакомого и убил его.

Испугавшись привлечения к уголовной ответственности, мужчина инсценировал самоубийство гостя, выставив все так, как будто он повесился. Но потом передумал и вытащил тело в общий коридор на этаже. Труп обнаружила соседка и вызвала полицию, сообщили в Пензенском областном суде.

Жителя Заречного приговорили к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 9 лет и 1 месяц, с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Также в пользу брата погибшего с него взысканы затраты на погребение.

«Осужденный и его защитник обжаловали приговор в апелляционном порядке, ссылаясь на неустановление фактических обстоятельств произошедшего и нарушений уголовно-процессуального закона в ходе расследования уголовного дела», - пояснила сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Однако решение оставили без изменения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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