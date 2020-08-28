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Криминал

В Пензе автослесарь признался в краже из отданной в ремонт машины

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35-летнего автослесаря СТО из села Сосновка Бессоновского района подозревают в краже из автомобиля. Мужчина сам обратился в полицию с признанием в совершении преступления.

Он рассказал, что работает на станции техобслуживания автомобилей на улице Окружной в Пензе. В конце июля туда на ремонт поступила «Лада-Приора», принадлежащая 32-летнему горожанину, и мужчина решил воспользоваться случаем. Он похитил из машины сабвуфер и два усилителя. Общая стоимость «добычи» составила около 26 000 рублей.

«По его словам, часть похищенного он сдал в комиссионный магазин на улице Минской, а часть продал неизвестному в районе улицы Аустрина», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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