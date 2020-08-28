В Пензе автослесарь признался в краже из отданной в ремонт машины

35-летнего автослесаря СТО из села Сосновка Бессоновского района подозревают в краже из автомобиля. Мужчина сам обратился в полицию с признанием в совершении преступления.
Он рассказал, что работает на станции техобслуживания автомобилей на улице Окружной в Пензе. В конце июля туда на ремонт поступила «Лада-Приора», принадлежащая 32-летнему горожанину, и мужчина решил воспользоваться случаем. Он похитил из машины сабвуфер и два усилителя. Общая стоимость «добычи» составила около 26 000 рублей.
«По его словам, часть похищенного он сдал в комиссионный магазин на улице Минской, а часть продал неизвестному в районе улицы Аустрина», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.
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