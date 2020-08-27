В Пензе менеджер присвоил деньги, чтобы сделать ремонт и закрыть кредит

Вступил в силу приговор, вынесенный 36-летнему жителю Пензы. Он признан виновным в хищении чужого имущества в крупном размере.
В декабре 2018 года мужчина устроился работать менеджером к индивидуальному предпринимателю, торгующему одеждой. С ним был заключен договор о полной материальной ответственности.
С января по октябрь 2019-го менеджер присваивал часть денег, поступавших от 32 мелкооптовых покупателей. Общая сумма превысила 468 тысяч рублей. Впоследствии он объяснил кражу денег тем, что ему нужно было ремонтировать дом и выплачивать автокредит.
Мужчина полностью признал вину и вернул предпринимателю 157 тысяч рублей.
«Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также суд взыскал оставшуюся часть материального ущерба в пользу потерпевшего», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Приговор вступил в законную силу.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Почти все менеджеры перекредитовываются из подотчётных денег, но безрассудно копят такие долги, непонятно на что надеясь, только дураки. Поделом.