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Криминал

В доме на улице Свердлова незаконно проводили азартные игры

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За неприметной дверью в здании на улице Свердлова располагалось заведение, ведущее незаконную игорную деятельность. Услугами пользовались завсегдатаи, зависимые от рулеток, покерных столов, крутящихся символов и цифр.

«В ходе проведения проверочной закупки полицейскими был выявлен факт организации и проведения азартных игр с использованием компьютерного оборудования. В ходе осмотра места происшествия было изъято несколько системных блоков, черновые записи по спискам клиентов и учету денежных операций», - сообщила старший оперуполномоченный УЭБ и ПК УМВД России по Пензенской области Юлия Жерепа.

Попасть в заведение мог далеко не каждый. Вход осуществлялся строго по звонку администратору, который оповещал охрану, можно ли допускать человека к электронным автоматам.

Стражи порядка смогли пресечь противоправную деятельность.

«Пришел человек, дал деньги, происходит зачисление. Они заходят в интернет, выбирают игру и играют», - рассказала сотрудница игорного клуба.

«Организатор игровой деятельности распоряжался доходом от проведения незаконных азартных игр по своему усмотрению. Часть денежных средств направлялась на обеспечение функционирования деятельности игрового клуба, остальные расходовались на собственные нужды», - пояснила Юлия Жерепа.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Человеку, открывшему незаконную деятельность, грозит до 2 лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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