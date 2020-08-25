В Пензенской области сельчанин сообщил о краже, чтобы вернуть любимую

25.08.2020 | 11:28

В Колышлейском районе осужден 49-летний мужчина, который оговорил любимую женщину.

6 мая житель села Красная Горка позвонил в полицию и сообщил, что у него украли сотовый телефон Samsung Galaxy А10. По словам заявителя, это сделала 3 апреля его знакомая. Мужчина потребовал, чтобы ее привлекли к уголовной ответственности.

Заявление гражданина приняли и зарегистрировали. Однако при проверке выяснилось: мужчина сам подарил устройство женщине на 8 Марта.

«Это подтвердили свидетели, а затем и сам даритель, пояснивший, что сообщил о краже, поскольку хотел таким образом вернуть ушедшую от него любимую женщину», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге фигурантом уголовного дела стал мужчина.

«В результате заведомо ложного доноса злоумышленника были отвлечены силы и внимание сотрудников полиции от противодействия реальным преступлениям», - пояснила Артамонова.

Суд приговорил виновного к обязательным работам в течение 200 часов.