Водитель Chevrolet признал вину в пьяном ДТП под Кузнецком 1 января

24.06.2020 | 09:23

28-летнего жителя Кузнецка будут судить за нарушение правил дорожного движения и ДТП, в результате которого серьезно пострадал его 37-летний пассажир.

Следствие установило, что утром 1 января пьяный мужчина на своем Chevrolet Cruze поехал в магазин с двумя знакомыми. На трассе Кузнецк - Неверкино, двигаясь со скоростью около 60 км/час по мокрой дороге, водитель не справился управлением, и машина вылетела в левый кювет, столкнувшись с железобетонной опорой ЛЭП.

Один из пассажиров получил многочисленные переломы, которые медицинская экспертиза сочла тяжким вредом здоровью.

«Вину в преступлении обвиняемый признал. Прокурор района в рамках уголовного дела предъявил иск о возмещении обвиняемым затрат территориального ФОМС на лечение потерпевшего», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Дело направлено в суд.