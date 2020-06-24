Водитель Chevrolet признал вину в пьяном ДТП под Кузнецком 1 января

28-летнего жителя Кузнецка будут судить за нарушение правил дорожного движения и ДТП, в результате которого серьезно пострадал его 37-летний пассажир.
Следствие установило, что утром 1 января пьяный мужчина на своем Chevrolet Cruze поехал в магазин с двумя знакомыми. На трассе Кузнецк - Неверкино, двигаясь со скоростью около 60 км/час по мокрой дороге, водитель не справился управлением, и машина вылетела в левый кювет, столкнувшись с железобетонной опорой ЛЭП.
Один из пассажиров получил многочисленные переломы, которые медицинская экспертиза сочла тяжким вредом здоровью.
«Вину в преступлении обвиняемый признал. Прокурор района в рамках уголовного дела предъявил иск о возмещении обвиняемым затрат территориального ФОМС на лечение потерпевшего», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Дело направлено в суд.
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