Сетевое издание|18+|Среда|24 июн 2020|09:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

Водитель Chevrolet признал вину в пьяном ДТП под Кузнецком 1 января

Печать

28-летнего жителя Кузнецка будут судить за нарушение правил дорожного движения и ДТП, в результате которого серьезно пострадал его 37-летний пассажир.

Следствие установило, что утром 1 января пьяный мужчина на своем Chevrolet Cruze поехал в магазин с двумя знакомыми. На трассе Кузнецк - Неверкино, двигаясь со скоростью около 60 км/час по мокрой дороге, водитель не справился управлением, и машина вылетела в левый кювет, столкнувшись с железобетонной опорой ЛЭП.

Один из пассажиров получил многочисленные переломы, которые медицинская экспертиза сочла тяжким вредом здоровью.

«Вину в преступлении обвиняемый признал. Прокурор района в рамках уголовного дела предъявил иск о возмещении обвиняемым затрат территориального ФОМС на лечение потерпевшего», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Дело направлено в суд.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — vk.com/podslushanokuzneck
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте