21-летний пензенец получил срок за «помощь» в сдаче экзамена в ГИБДД

24.06.2020 | 12:35

21-летнего пензенца осудили за мошенничество и угон автомобиля.

Летом 2019 года молодой человек узнал от матери, что ее знакомый не может сдать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения в ГИБДД. Ему пришло в голову воспользоваться этим.

Через мать, не подозревавшую о злом умысле, он передал мужчине, что за 25 000 рублей якобы решит проблему. Тот согласился и перевел нужную сумму на номер карты, названный молодым горожанином. При этом карта принадлежала не ему, он взял ее во временное пользование.

Получив деньги, мошенник не стал даже пытаться помочь курсанту пройти испытания. Он снял сумму и потратил ее на личные нужды.

И это не единственное преступление, совершенное предприимчивым пензенцем.

В декабре 2019-го, будучи пьяным, он подошел к припаркованному около дома чужому автомобилю, открыл незапертую водительскую дверь и, воспользовавшись оставленным в замке зажигания ключом и запущенным двигателем, уехал на машине. Позже он врезался в фонарный столб и бросил авто.

Злоумышленник полностью признал свою вину и раскаялся. Ему назначили наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.