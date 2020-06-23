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Криминал

Житель Кондоля избил жену за просьбу оставить гостя на ночлег

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40-летний житель села Кондоль Пензенского района предстанет перед судом. Ему инкриминируется причинение легкого вреда здоровью бывшей супруги.

Преступление было совершено 21 марта. Незадолго до этого сельчанин приобрел новый телевизор и пригласил экс-жену и их общего знакомого обмыть покупку.

Во время застолья между бывшими супругами разгорелся конфликт: хозяин желал выпроводить собутыльника домой, а женщина настаивала, чтобы он заночевал. В итоге мужчина схватил крестовый баллонный ключ и несколько раз ударил ее по голове.

Медицинская экспертиза квалифицировала травмы как легкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в суд.

«За совершение подобного преступления уголовным законом предусмотрено до двух лет лишения свободы», - прокомментировала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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