Житель Кондоля избил жену за просьбу оставить гостя на ночлег

23.06.2020 | 08:57

40-летний житель села Кондоль Пензенского района предстанет перед судом. Ему инкриминируется причинение легкого вреда здоровью бывшей супруги.

Преступление было совершено 21 марта. Незадолго до этого сельчанин приобрел новый телевизор и пригласил экс-жену и их общего знакомого обмыть покупку.

Во время застолья между бывшими супругами разгорелся конфликт: хозяин желал выпроводить собутыльника домой, а женщина настаивала, чтобы он заночевал. В итоге мужчина схватил крестовый баллонный ключ и несколько раз ударил ее по голове.

Медицинская экспертиза квалифицировала травмы как легкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в суд.

«За совершение подобного преступления уголовным законом предусмотрено до двух лет лишения свободы», - прокомментировала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.