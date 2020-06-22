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Криминал

Житель станции Ардым Пензенского района заступился за женщину и умер

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Уголовное дело 42-летнего жителя Пензенского района, обвиняемого в смерти 45-летнего мужчины, направлено в суд.

25 марта односельчане распивали спиртное в доме на Вокзальной улице железнодорожной станции Ардым. Опьяневший хозяин решил встретиться со знакомой и позвонил ей. Женщина отказалась от рандеву, и гость, не принимавший участия в телефонном разговоре, оскорбил ее. Из-за этого между собутыльниками возникла потасовка, во время которой обидчик оказался сильнее.

«Обвиняемый нанес руками и деревянным табуретом не менее 23 ударов по голове и телу оппонента», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Заступившийся за свою знакомую мужчина потерял много крови и умер на месте. Злоумышленник рассказал обо всем родственникам, а те обратились в полицию.

Сельчанина задержали и на время следствия взяли под стражу. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Окончательное решение по уголовному делу примет суд.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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