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Криминал

В Пензе мужчина похитил продукты для товарища в тюрьме

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Кондитерские изделия более чем на 12 000 рублей вынес житель Саратова из пензенского магазина. Наполнив товаром корзину, мужчина оставил ее у входа в торговый зал, прошел с пустыми руками через кассу, а затем забрал.

«Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей случившегося. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления, им оказался житель Саратова 1989 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение краж имущества», - сообщила старший дознаватель отдела дознания ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Юлия Якушкина.

Наказание он отбывал именно в Пензе, а теперь приехал на такси передать оставшемуся в местах лишения свободы товарищу продукты питания, которые тоже похитил. Но был задержан.

«Я увидел, что за мной никто не наблюдает, и решил похитить товар и не расплачиваться, чтобы остались деньги на обратный путь», - рассказал мужчина.

Вероятнее всего, он теперь снова окажется в местах не столь отдаленных. За серию краж саратовцу грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кондитерские изделия более чем на 12 000 рублей...
Никогда не знал, что колбаса и рыбные консервы являются кондитерскими изделиями. Спасибо журналистам ПИ, что просветили!

Гость||

Братва

Имя: Гость
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