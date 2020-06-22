В Пензе мужчина похитил продукты для товарища в тюрьме

22.06.2020 | 19:00

Кондитерские изделия более чем на 12 000 рублей вынес житель Саратова из пензенского магазина. Наполнив товаром корзину, мужчина оставил ее у входа в торговый зал, прошел с пустыми руками через кассу, а затем забрал.

«Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей случившегося. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления, им оказался житель Саратова 1989 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение краж имущества», - сообщила старший дознаватель отдела дознания ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Юлия Якушкина.

Наказание он отбывал именно в Пензе, а теперь приехал на такси передать оставшемуся в местах лишения свободы товарищу продукты питания, которые тоже похитил. Но был задержан.

«Я увидел, что за мной никто не наблюдает, и решил похитить товар и не расплачиваться, чтобы остались деньги на обратный путь», - рассказал мужчина.

Вероятнее всего, он теперь снова окажется в местах не столь отдаленных. За серию краж саратовцу грозит лишение свободы на срок до 5 лет.