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Криминал

Из квартиры уснувшего пензенца гостья унесла телевизор и телефон

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49-летний житель Пензы лишился имущества после веселого застолья. Проснувшись, он обнаружил, что из квартиры исчезли плазменный телевизор и мобильный телефон.

Пензенец обратился в полицию, и стражи порядка оперативно установили подозреваемую - 37-летнюю женщину, ранее судимую.

Она не стала отпираться и чистосердечно рассказала, как было дело. Гостья заглянула к хозяину квартиры, чтобы выпить. Когда тот под влиянием алкоголя заснул, она забрала его телефон и вынесла в подъезд телевизор. Оттуда она позвонила сожителю и попросила его помочь, пояснив, что забрала вещи за долги.

Вместе они вызвали такси и поехали домой. Сотовый телефон злоумышленница сдала в ломбард, а телевизор оставила себе.

Полиция устанавливает все обстоятельства преступления, после чего будет принято процессуальное решение.

«Не пускайте в свой дом незнакомцев и не употребляйте спиртные напитки в их компании! Случаи хищения имущества и денег после совместного распития спиртного происходят регулярно. Полиция всегда готова прийти на помощь, но помните: лучший способ защиты - это ваша бдительность и внимательность», - предупредили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Козёл, нельзя же так с женщиной!!!

Гость||

Так с КРЫСАМИ и нужно.

Имя: Гость
Комментарий:

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