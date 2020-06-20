Из квартиры уснувшего пензенца гостья унесла телевизор и телефон

20.06.2020 | 14:23

49-летний житель Пензы лишился имущества после веселого застолья. Проснувшись, он обнаружил, что из квартиры исчезли плазменный телевизор и мобильный телефон.

Пензенец обратился в полицию, и стражи порядка оперативно установили подозреваемую - 37-летнюю женщину, ранее судимую.

Она не стала отпираться и чистосердечно рассказала, как было дело. Гостья заглянула к хозяину квартиры, чтобы выпить. Когда тот под влиянием алкоголя заснул, она забрала его телефон и вынесла в подъезд телевизор. Оттуда она позвонила сожителю и попросила его помочь, пояснив, что забрала вещи за долги.

Вместе они вызвали такси и поехали домой. Сотовый телефон злоумышленница сдала в ломбард, а телевизор оставила себе.

Полиция устанавливает все обстоятельства преступления, после чего будет принято процессуальное решение.

«Не пускайте в свой дом незнакомцев и не употребляйте спиртные напитки в их компании! Случаи хищения имущества и денег после совместного распития спиртного происходят регулярно. Полиция всегда готова прийти на помощь, но помните: лучший способ защиты - это ваша бдительность и внимательность», - предупредили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.