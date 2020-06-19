В Пачелмском районе студент угрожал убить бабушку, прабабушку и себя

19.06.2020 | 11:22

Пачелмский районный суд вынес приговор 21-летнему молодому человеку, признав его виновным в вымогательстве под угрозой насилия.

Студент одного из пензенских вузов в декабре 2019 года всерьез увлекся азартными играми. Он сделал ставку на спортивные события и проиграл 70 000 рублей. После этого он одолжил деньги у знакомой девушки. Чтобы расплатиться с ней, он иногда просил деньги у родителей или подрабатывал грузчиком.

В середине марта девушка попросила вернуть долг - 43 000 рублей на тот момент.

Парень приехал к своей бабушке, которая живет со своей 95-летней матерью в одном из сел Пачелмского района. Размахивая напильником, он потребовал денег, при этом заявив, что если родственница не найдет средств, то он убьет ее, прабабушку и себя.

Вымогателя утихомирил отец: разбил в доме окно, задержал сына и передал сотрудникам полиции.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе положительную характеристику студента с места учебы. Кроме того, бабушка просила строго не наказывать внука.

В итоге молодому вымогателю назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.