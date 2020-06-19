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Криминал

Любитель пьяной езды стал спонсором, чтобы смягчить приговор

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В Пензе 43-летний автовладелец попытался смягчить приговор, выступив спонсором в учреждении соцзащиты.

15 декабря 2019 года сотрудники ДПС на проспекте Строителей в Пензе остановили автомобиль Toyota Camry. Водитель, уроженец Пачелмского района, оказался пьян.

Как выяснилось, такое произошло не впервые: мужчина 39 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Это стало основанием для возбуждения уголовного дела. 27 апреля суд оштрафовал его на 200 тысяч рублей и на 2 года лишил водительских прав.

Автовладелец подал апелляционную жалобу, в которой просил освободить его от уголовной ответственности и назначить судебный штраф. Основаниями для изменения приговора он назвал признание вины, раскаяние и наличие малолетнего ребенка.

«С целью заглаживания вреда и в подтверждение раскаяния он внес в качестве спонсорской помощи на счет одного из районных центров социальной помощи семье и детям денежные средства в размере 6 тысяч рублей», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Однако благотворительность не стала поводом для смягчения наказания. Суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения, а приговор - без изменения. Он вступил в законную силу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

еще и сам наказал себя на 6 тыс. руб. На что надеялся?

Гость||

Как же сильно меняются люди после того как их прижали и до этого. Трусливые шакалы пытаются любым способом избежать справедливого наказания

Гость||

Человек от души помог детям , дал 6 тысяч. Он и не думал таким образом избегать ответственности. Злые вы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на счет одного из районных центров социальной помощи с
Соцзащита-лучше всех, соцзащиту ждет успех.

Гость||

Одного идиота на камри опустили. И это радует. Что то не слышно здесь воя про стукачей от таких же камри-водятлов.

Гость||

Почему когда пьяным садился за руль не думал,ни о своем ребенке,ни о других детках?Пьяный за рулем-преступник!

Имя: Гость
Комментарий:

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