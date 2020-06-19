Любитель пьяной езды стал спонсором, чтобы смягчить приговор

19.06.2020 | 10:03

В Пензе 43-летний автовладелец попытался смягчить приговор, выступив спонсором в учреждении соцзащиты.

15 декабря 2019 года сотрудники ДПС на проспекте Строителей в Пензе остановили автомобиль Toyota Camry. Водитель, уроженец Пачелмского района, оказался пьян.

Как выяснилось, такое произошло не впервые: мужчина 39 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Это стало основанием для возбуждения уголовного дела. 27 апреля суд оштрафовал его на 200 тысяч рублей и на 2 года лишил водительских прав.

Автовладелец подал апелляционную жалобу, в которой просил освободить его от уголовной ответственности и назначить судебный штраф. Основаниями для изменения приговора он назвал признание вины, раскаяние и наличие малолетнего ребенка.

«С целью заглаживания вреда и в подтверждение раскаяния он внес в качестве спонсорской помощи на счет одного из районных центров социальной помощи семье и детям денежные средства в размере 6 тысяч рублей», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Однако благотворительность не стала поводом для смягчения наказания. Суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения, а приговор - без изменения. Он вступил в законную силу.