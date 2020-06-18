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Криминал

В Пензе отъезд родителей на дачу закончился для их сына криминалом

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Наркопритон выходного дня обнаружили сотрудники пензенской полиции. Когда родители хозяина квартиры уезжали на дачу, он приглашал в гости друзей, вместе они изготавливали и употребляли запрещенные препараты.

«При проведении досмотровых мероприятий было установлено четыре лица, которые потребляли по данному адресу наркотические средства. Все лица были направлены на медицинское освидетельствование, в ходе которого было подтверждено присутствие в их биосредах наркотических средств и психотропных веществ», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Молодые люди были привлечены к административной ответственности.

«В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по статье 232 части 1, санкция которой предусматривает наказание - лишение свободы сроком до 4 лет», - пояснил Алексей Власов.

Ранее пензенец неоднократно привлекался как к административной, так и к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

фигасе апарат на 31 секунде. Похоже парни серьезно продвинулись в этом деле.

Имя: Гость
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