В Сердобске 19-летний юноша получил срок за нападение на полицейского

17.06.2020 | 08:35

В Пензенской области 19-летнему юноше вынесен приговор за применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья.

«Следствием и судом установлено, что в ночь с 25 на 26 апреля 2020 года сотрудники полиции прибыли к одному из домов по улице Речной в городе Сердобске по сообщению о семейном конфликте», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Один из участников ссоры вел себя агрессивно, и полицейские решили доставить его в отдел. В это время к дому подошел знакомый семьи. Молодой человек был пьян.

Между мужчинами начался конфликт. После того как их развели в стороны, участковый уполномоченный объяснил молодому сердобчанину, что он совершил административное нарушение (появление в общественном месте в состоянии опьянения), и также потребовал проследовать в отдел полиции.

В ответ на это злоумышленник трижды ударил стража порядка по голове, в результате чего тот получил раны и кровоподтеки лица, а также закрытую черепно-мозговую травму. Впоследствии эти телесные повреждения расценили как легкий вред здоровью.

Во время разбирательства выяснилось, что ранее подсудимого уже привлекали к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение легкого вреда здоровью. В итоге его приговорили к трем годам лишения свободы.

«Приговор не вступил в законную силу», - отметила Татьяна Махницкая.