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Криминал

В Сердобске 19-летний юноша получил срок за нападение на полицейского

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В Пензенской области 19-летнему юноше вынесен приговор за применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья.

«Следствием и судом установлено, что в ночь с 25 на 26 апреля 2020 года сотрудники полиции прибыли к одному из домов по улице Речной в городе Сердобске по сообщению о семейном конфликте», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Один из участников ссоры вел себя агрессивно, и полицейские решили доставить его в отдел. В это время к дому подошел знакомый семьи. Молодой человек был пьян.

Между мужчинами начался конфликт. После того как их развели в стороны, участковый уполномоченный объяснил молодому сердобчанину, что он совершил административное нарушение (появление в общественном месте в состоянии опьянения), и также потребовал проследовать в отдел полиции.

В ответ на это злоумышленник трижды ударил стража порядка по голове, в результате чего тот получил раны и кровоподтеки лица, а также закрытую черепно-мозговую травму. Впоследствии эти телесные повреждения расценили как легкий вред здоровью.

Во время разбирательства выяснилось, что ранее подсудимого уже привлекали к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение легкого вреда здоровью. В итоге его приговорили к трем годам лишения свободы.

«Приговор не вступил в законную силу», - отметила Татьяна Махницкая.

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Гость||

Ни за что парнишу обидели,а ППС надо было ещё мавашу хлоп в шлем.

Гость||

Гость писал(a):

Ни за что парнишу обидели
То есть он теперь обиженный?

Гость||

Скоро ли будет рассмотрение дела о черепе Полицейского из Засечного получившего перелом основания черепа выехавшего на устранение безобразия в Засечном.Тут какой срок будет отпущен Честью?

Гость||

Гость писал(a):

Скоро ли будет рассмотрение дела о черепе Полицейского из Засечного получившего перелом основания черепа выехавшего на устранение безобразия в Засечном.Тут какой срок будет отпущен Честью?
Да это был информационный фейк,чтобы тебя босяка напугать.И чтобы полицаи одевали шлема.Разработанный фейк.

Гость||

А может тогда,когда тебе шедшему домой двое изуродовали лицо без вести так и не объявившихся в тот вечер, ты, просто упал?

Гость||

Все правильно маме в письме так и напишешь упал,глаза нет,рука сломана!

Имя: Гость
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