В Кузнецке мужчину осудили за попытку изнасиловать ребенка в 2011-м

17.06.2020 | 15:33

В Кузнецке вынесли приговор 31-летнему бывшему местному жителю. Его признали виновным в преступлениях сексуального характера и разбое, совершенных восемь лет назад.

По данным следствия, в июле 2011 года мужчина, угрожая ножом, попытался изнасиловать незнакомую ему 10-летнюю девочку в Кузнецке, в районе гаражей неподалеку от железной дороги. Он не успел осуществить задуманное, так как услышал шум. Решив, что его могут застать, злоумышленник скрылся.

Тогда найти напавшего на ребенка человека правоохранители не смогли. Тем не менее работа по уголовному делу продолжалась.

«Личность злоумышленника была установлена в январе 2020 года благодаря результатам судебной генетической экспертизы вещественных доказательств, на которых он оставил свои биологические следы. Мужчина был задержан в Москве и доставлен в Кузнецк для проведения с ним следственных действий», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В процессе разбирательства выяснилось, что он может быть причастен еще к двум преступлениям.

Так, в декабре 2012 года 23-летний кузнечанин напал с ножом на пенсионерку и вынудил отдать ему содержимое кошелька - 300 рублей. Затем, угрожая убийством, он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

После всего он уехал в Подмосковье на заработки и остался там, поселившись на территории одного из дачных массивов.

Во время следствия по решению суда мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, находился под стражей.

В итоге его приговорили к 12 с половиной годам колонии строгого режима и 1 году ограничения свободы.