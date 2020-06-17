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Криминал

Гости Пензы решили заработать, продавая похищенные продукты

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Трое жителей Саратовской области и одна москвичка ездили на шопинг в Пензу. В супермаркетах выбирали товар на сумму около 10 тысяч рублей и проносили его мимо кассы. Чтобы не привлекать внимание в магазин, они заходили по одному.

«Затем, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны сотрудников торгового зала и покупателей, они брали товар, прятали в одежду и сумку и, не расплатившись, покидали магазин. После чего на улице складывали все похищенное в автомашину», - сообщил заместитель начальника отдела ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Александр Якушкин.

Сначала в полицию обратился представитель одной из торговых сетей, через несколько дней - менеджер по безопасности другого супермаркета. Подозреваемых задержали на территории соседнего региона.

«Они нигде не работали, и им нужны были деньги. Похищенные продукты они планировали продать в городе Москве и вырученные денежные средства потратить на личные нужды», - пояснил Александр Якушкин.

Впоследствии была установлена причастность задержанных к аналогичным кражам на территории областного центра и Пензенского района.

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Гость||

На чужую поляну заехали...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

отсутствием внимания со
Что абрикосы такие дорогие, на рынке по 100 руб замечательные абрикосы продают.

Имя: Гость
Комментарий:

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