Рядом с трубой, куда упала девочка, каждый день бегают дети

16.06.2020 | 18:00

Следственный комитет начал проверку по факту падения ребенка в металлический капкан на улице Днепропетровской. По данным сотрудников пожарно-спасательного центра, которые работали на месте происшествия, пострадавшая не могла самостоятельно выбраться из ямы глубиной около 2 метров и диаметром 50 сантиметров.

«После извлечения девочки из трубы она была передана работникам скорой медицинской помощи. По имеющейся информации, ребенок повредил ногу. По данному факту следственным отделом по Первомайскому району города Пензы организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Чтобы больше никто не угодил в скрытую в траве ловушку, в нее поместили ветку дерева. Однако такая защита от падений - не лучший вариант.

Район Терновка состоит в основном из частной застройки, там же - промышленные объекты, многие из которых уже давно не функционируют. Действующая станция техобслуживания в день ЧП тоже была закрыта. Ее сотрудник отметил, что дети на данной территории бегают каждый день.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, степень тяжести вреда здоровью, причиненного несовершеннолетней, а так же устанавливают, частью какой конструкции является труба и кто занимается ее обслуживанием и эксплуатацией.

Недалеко от того места есть еще одна яма. Правда, она обозначена автомобильной покрышкой и забита мусором, провалиться туда практически невозможно.