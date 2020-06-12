Сельчанин возле М5 подцепил к своей машине чужой строительный вагон

12.06.2020 | 10:59

В Нижнеломовском районе проводится проверка по факту кражи строительного вагона. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратился предприниматель.

По словам мужчины, сотрудники его организации после полевых работ оставили в 500 метрах от 539-го километра трассы М5 двухосный вагон с прицепным устройством, но когда хватились, его там не оказалось.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 56-летний житель села Овчарного, который раньше уже привлекался к уголовной ответственности.

Он признался во всем и рассказал, что подцепил вагон к своему УАЗу, уехал, а потом разобрал украденное, чтобы сдать в пункт приема лома черного металла.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.