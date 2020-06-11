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Криминал

В Пензе подростки украли из квартиры друга одежду и украшения

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В Пензе два юноши 2002 и 2004 года рождения оказались на скамье подсудимых за кражу с незаконным проникновением в жилище.

Подростки пошли на преступление 26 октября 2019 года. Сговорившись между собой, несовершеннолетние подельники влезли в окно квартиры на первом этаже дома на Тернопольской улице, где жил их знакомый.

Обшарив помещение, они унесли все ценное, что смогли обнаружить: цепочку и браслет из сплава серебра с медью, углошлифовальную машинку и одежду. Общая стоимость похищенного составила около пяти тысяч рублей.

Молодым нарушителям закона не удалось уйти от ответственности. Теперь им придется потрудиться на благо общества: одному суд назначил наказание в виде 100, другому - 120 часов обязательных работ.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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