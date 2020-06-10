В Пензе осудили горожанку, едва не убившую сожителя ножницами

10.06.2020 | 14:21

В Пензе перед судом предстала 52-летняя горожанка. Женщина ударила 41-летнего сожителя ножницами в шею.

Конфликт между ними произошел 14 марта. В гости к пензячке и ее возлюбленному пришли знакомые. Компания отмечала день рождения горожанки, который был накануне.

Когда гости начали расходиться, хозяин отправился провожать их. По возвращении сожительница встретила его упреками и претензиями, главными из которых стали отсутствие у мужчины работы и пагубное пристрастие к спиртному.

«В ходе ссоры женщина схватила ножницы и ударила острием в шею сожителя, причинив ему рану, расценивающуюся как тяжкий вред здоровью», - рассказала старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи вылечили его, и в настоящий момент жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает.

Во время следствия пензячка признала свою вину. Ранее ее уже привлекали к уголовной ответственности.

«Судом ей назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - добавила Татьяна Махницкая.