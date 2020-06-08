В Кузнецке рабочий сорвался со второго этажа мебельного склада

08.06.2020 | 17:47

В Кузнецке осудили генерального директора предприятия, продающего комплектующие для мебельного производства. Мужчине инкриминировалось нарушение требований охраны труда, в результате которого получил травмы 28-летний кладовщик.

Инцидент произошел вечером 26 февраля. Директор дал указание рабочему подготовить поролоновые блоки к отгрузке.

«При этом руководитель организации нарушил ряд требований охраны труда, допустив к производству работ на высоте неподготовленного человека, без применения средств защиты, без ограждения места производства работ», - сообщила старший помощник руководителя управления СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В итоге кладовщик сорвался и упал со второго этажа. Мужчина был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, переломами ребер. Повреждения эксперты квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

На суде директор признал свою вину и подал ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Пострадавшему рабочему возместили моральный и материальный ущерб.

Служители Фемиды пошли навстречу руководителю организации и прекратили уголовное дело. Сумма судебного штрафа составила 40 000 рублей.

Пока приговор не вступил в законную силу.