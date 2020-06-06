Жительница Каменки задолжала по кредитам, которые не оформляла

06.06.2020 | 19:15

Долг более чем в полмиллиона образовался у 34-летней жительницы Каменки после телефонного разговора, в котором женщине сообщили об одобренном кредите. На возражение, что она его не оформляла, гражданке предложили назвать цифровые коды из СМС для отмены заявки.

«Следует обратить внимание, что звонивший не запрашивал никакой другой информации - только коды. Чтобы создать у заявительницы уверенность в том, что с ней разговаривает настоящий сотрудник банка, незнакомец назвал ее персональные данные: место работы, дату рождения и адрес регистрации», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Это убедило потерпевшую в том, что кто-то действительно мог подать за нее заявку. О своем статусе должницы жительница Каменки узнала через месяц.

«Из банка, от имени которого звонил неизвестный, заявительница получила сообщение об имеющейся у нее задолженности по двум открытым кредитам на общую сумму 539 тысяч рублей», - уточнила Ольга Евдокимова.

Женщина обратилась в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов она рассказала, что свои персональные данные в последний раз оставляла более года назад, когда оформляла кредит в другом банке. Однако если бы потерпевшая не сообщила цифровые коды, осуществить задуманное злоумышленникам не удалось бы.

Каким образом информация стала доступна мошенникам, сейчас выясняется.