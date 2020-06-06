Сетевое издание|18+|Суббота|6 июн 2020|19:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

Вынесен приговор виновнику гибели ребенка в ДТП в Сердобском районе

Печать

На семь с половиной лет в колонию общего режима отправится мужчина, который лишил мать сына.

Трагедия произошла в Сердобском районе, в селе Рощино. 27 сентября 2019 года местный житель выпил бутылку водки, потом сел за руль и на дороге не справился с управлением иномаркой, вылетел на полосу встречного движения, а потом - на обочину.

«Произвел наезд на трехлетнего пешехода, который шел по обочине вместе с мамой, катившей перед собой коляску с младшим сыном, 2019 года рождения. Не осознавая факт наезда, водитель продолжил движение, покинув место ДТП. В результате преступных действий водителя трехлетний ребенок получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью», - рассказала прокурор управления прокуратуры Пензенской области Екатерина Андриянова.

«В судебном заседании подсудимый виновным себя признал частично, пояснив, что перед собой с правой стороны дороги он увидел девушку с коляской и резко вывернул руль влево, чтобы объехать ее, а на левой обочине он никого не видел. Он не почувствовал, что кого-то сбил, не заметил этого и поехал дальше, не остановившись», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

«В результате наезда упали и мама, и коляска, в которой она везла ребенка 2019 года рождения. В первую очередь она среагировала на плач младшего ребенка - грудничка в коляске. Потом уже начала искать старшего. Затем, когда следом проехала еще одна машина и осветила место происшествия (были уже сумерки, мама не разглядела, что произошло), она увидела, что старший ребенок лежит частично на обочине, частично на дороге», - уточнила Екатерина Андриянова.

Трехлетний малыш скончался в тот же день. Маму с младенцем увезли в областную больницу и после осмотра врачей обоих отпустили.

Первоначально приговор вынес Сердобский районный суд. Водитель «Форда» не согласился с назначенным сроком и просил его уменьшить. Но апелляционную жалобу служители Фемиды оставили без удовлетворения.

Также человек, по вине которого погиб ребенок, должен выплатить его матери два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте