Вынесен приговор виновнику гибели ребенка в ДТП в Сердобском районе

06.06.2020 | 18:45

На семь с половиной лет в колонию общего режима отправится мужчина, который лишил мать сына.

Трагедия произошла в Сердобском районе, в селе Рощино. 27 сентября 2019 года местный житель выпил бутылку водки, потом сел за руль и на дороге не справился с управлением иномаркой, вылетел на полосу встречного движения, а потом - на обочину.

«Произвел наезд на трехлетнего пешехода, который шел по обочине вместе с мамой, катившей перед собой коляску с младшим сыном, 2019 года рождения. Не осознавая факт наезда, водитель продолжил движение, покинув место ДТП. В результате преступных действий водителя трехлетний ребенок получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью», - рассказала прокурор управления прокуратуры Пензенской области Екатерина Андриянова.

«В судебном заседании подсудимый виновным себя признал частично, пояснив, что перед собой с правой стороны дороги он увидел девушку с коляской и резко вывернул руль влево, чтобы объехать ее, а на левой обочине он никого не видел. Он не почувствовал, что кого-то сбил, не заметил этого и поехал дальше, не остановившись», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

«В результате наезда упали и мама, и коляска, в которой она везла ребенка 2019 года рождения. В первую очередь она среагировала на плач младшего ребенка - грудничка в коляске. Потом уже начала искать старшего. Затем, когда следом проехала еще одна машина и осветила место происшествия (были уже сумерки, мама не разглядела, что произошло), она увидела, что старший ребенок лежит частично на обочине, частично на дороге», - уточнила Екатерина Андриянова.

Трехлетний малыш скончался в тот же день. Маму с младенцем увезли в областную больницу и после осмотра врачей обоих отпустили.

Первоначально приговор вынес Сердобский районный суд. Водитель «Форда» не согласился с назначенным сроком и просил его уменьшить. Но апелляционную жалобу служители Фемиды оставили без удовлетворения.

Также человек, по вине которого погиб ребенок, должен выплатить его матери два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.