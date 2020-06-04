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Криминал

За слишком настойчивые ухаживания пензенец получил удар ножом в грудь

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46-летняя жительница Пензы оказалась на скамье подсудимых после визита навязчивого кавалера.

20 ноября прошлого года горожанка сама пригласила к себе 42-летнего мужчину, с которым недавно познакомилась. Пара поужинала и выпила, а после этого гость стал настойчиво оказывать внимание хозяйке.

Ей не понравилось такое поведение, однако на просьбы прекратить приставания визитер не обращал внимания. Тогда пензячка схватила со стола кухонный нож с металлической ручкой и ударила упрямого ухажера в грудь.

«Увидев последствия своих действий, она оказала медицинскую помощь потерпевшему, вызвала бригаду скорой помощи и сотрудников полиции, которым добровольно рассказала об обстоятельствах преступления, и написала явку с повинной. Потерпевший подтвердил показания подсудимой и просил строго ее не наказывать», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд учел смягчающие обстоятельства и компенсацию раненому мужчине морального вреда. В итоге женщину на три года условно лишили свободы с таким же испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А жизнь все интересней с каждым днем...

Гость||

ой и не говорите...

Гость||

Судя по ежедневным новостям случаев зверств, насилий все больше и больше.В чем же причина?

Гость||

Все из-за глупых баб

Гость||

Гость писал(a):

Судя по ежедневным новостям случаев зверств, насилий все больше и больше
Это вы ещё 7 лет назад ен видели что творилось

Имя: Гость
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