Сетевое издание|18+|Среда|3 июн 2020|14:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

В Пензе осудили молодых людей, снявших с мужчины золото на 130 000

Печать

В Пензе за хищение осудили двух молодых людей 2003 и 1997 года рождения.

В ночь с 1 на 2 июня 2019 года в одном из баров Пензы двое парней познакомились с 35-летним мужчиной. Позже они покинули заведение и оказались на улице Аустрина, где решили обогатиться за счет старшего товарища.

«Несовершеннолетний злоумышленник не менее одного раза ударил рукой потерпевшего по голове, отчего тот упал. После чего каждый из соучастников преступления нанес не менее пяти ударов ногами по голове, шее, телу мужчины, причинив ему ссадины и кровоподтеки, не расценивающиеся как вред здоровью», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Подросток начал угрожать новому знакомому, замахнувшись на него кирпичом, затем подельники забрали у мужчины золотую цепочку, подвеску, браслет и обручальное кольцо на сумму более 130 тысяч рублей.

«В ходе судебного разбирательства злоумышленники полностью возместили потерпевшему причиненный материальный ущерб», - пояснила Татьяна Махницкая.

Оба приятеля получили условные сроки. Несовершеннолетний - за разбой, а старший из сообщников - за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Им назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на тот же период.

Приговор не вступил в силу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

забрали у мужчины золотую цепочку, подвеску, браслет и обручальное кольцо на сумму более 130 тысяч рублей.
а мужик то модник был ) столько золота на себе таскать. иная женщина столько не носит))

Гость||

За разбой и грабеж условные сроки?!

Гость||

Разбой- условно. Судья поощряет преступность?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте