В Пензе осудили молодых людей, снявших с мужчины золото на 130 000

03.06.2020 | 14:01

В Пензе за хищение осудили двух молодых людей 2003 и 1997 года рождения.

В ночь с 1 на 2 июня 2019 года в одном из баров Пензы двое парней познакомились с 35-летним мужчиной. Позже они покинули заведение и оказались на улице Аустрина, где решили обогатиться за счет старшего товарища.

«Несовершеннолетний злоумышленник не менее одного раза ударил рукой потерпевшего по голове, отчего тот упал. После чего каждый из соучастников преступления нанес не менее пяти ударов ногами по голове, шее, телу мужчины, причинив ему ссадины и кровоподтеки, не расценивающиеся как вред здоровью», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Подросток начал угрожать новому знакомому, замахнувшись на него кирпичом, затем подельники забрали у мужчины золотую цепочку, подвеску, браслет и обручальное кольцо на сумму более 130 тысяч рублей.

«В ходе судебного разбирательства злоумышленники полностью возместили потерпевшему причиненный материальный ущерб», - пояснила Татьяна Махницкая.

Оба приятеля получили условные сроки. Несовершеннолетний - за разбой, а старший из сообщников - за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Им назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на тот же период.

Приговор не вступил в силу.